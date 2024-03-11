لحظة سقوط أحمد رفعت في مباراة الاتحاد وفيوتشر

هدف فوز سموحة على سيراميكا كليوباترا 0/1 - حسام حسن (الدوري المصري)

هدفا تعادل الإسماعيلي ضد المقاولون 1-1 (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول في فاركو - إبراهيم عادل - (الدوري المصري)

هدف فاركو الأول في بيراميدز - عمرو جمال - (الدوري المصري)

هدفا فوز المصري على سموحة 0/2 (الدوري المصري)

عامر حسين: لا أرد على مكالمات وليد دعبس؟ "مش مسجل النمرة والله"