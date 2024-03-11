لحظة سقوط أحمد رفعت في مباراة الاتحاد وفيوتشر
الإثنين، 11 مارس 2024 - 23:52
🚨🚨سقوط مفاجئ لـ أحمد رفعت واقتحام عربة الأسعاف لأرضية الملعب لإنقاذ اللاعب 🚑 pic.twitter.com/2ztXduUJxf— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2024
لحظة سقوط أحمد رفعت في مباراة الاتحاد وفيوتشر
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