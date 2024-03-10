هدفا فوز بيراميدز أمام الداخلية 2-0 (الدوري المصري)
الأحد، 10 مارس 2024 - 19:00
هدفا فوز بيراميدز أمام الداخلية 2-0 (الدوري المصري)
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