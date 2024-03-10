هدف فوز سموحة على سيراميكا كليوباترا 0/1 - حسام حسن (الدوري المصري)

جووووووووووووول🔥.. تسديدة قوية من الهداف التاريخي لسموحة حسام حسن يحرز بها هدف التقدم لفريق سموحة ضد سيراميكا كليوباترا وتصبح النتيجة 1-0💥 #ONTime_Sports pic.twitter.com/1qbuuOuv7c