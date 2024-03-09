هدفا تعادل الإسماعيلي ضد المقاولون 1-1 (الدوري المصري)
السبت، 09 مارس 2024 - 18:27
🏆🔥 أهداف مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي 1-1 في الجولة الـ 16 من دوري نايل #ONTime_Sports pic.twitter.com/Ctq2XtDnR0— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 9, 2024
هدفا تعادل الإسماعيلي ضد المقاولون 1-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف بيراميدز الأول في فاركو - إبراهيم عادل - (الدوري المصري) هدف فاركو الأول في بيراميدز - عمرو جمال - (الدوري المصري) هدفا فوز المصري على سموحة 0/2 (الدوري المصري) عامر حسين: لا أرد على مكالمات وليد دعبس؟ "مش مسجل النمرة والله" أهداف فوز الاتحاد على إنبي 2-1 (الدوري المصري) رئيس فيوتشر يفتح النار على ناصر ماهر ويعلن مقاضاته هدف فوز بلدية المحلة على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)