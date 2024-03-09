هدفا تعادل الإسماعيلي ضد المقاولون 1-1 (الدوري المصري)

السبت، 09 مارس 2024 - 18:27

3/9/2024 6:27:28 PM هدفا تعادل الإسماعيلي ضد المقاولون 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل الإسماعيلي ضد المقاولون 1-1 (الدوري المصري)

الإسماعيلي المقاولون الدوري المصري محمد عبد السميع
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