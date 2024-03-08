هدف غير محتسب في مباراة الأهلي والزمالك - كهربا (نهائي كأس مصر)
الجمعة، 08 مارس 2024 - 22:01
كهربا يهز الشباك.. لكن الحكم يلغي الهدف بدافع التسلل#MBCMASR pic.twitter.com/XW6MHokZcm— MBC مصر (@mbcmasr) March 8, 2024
هدف غير محتسب في مباراة الأهلي والزمالك - كهربا (نهائي كأس مصر)
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