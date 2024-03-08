مورينيو: الأهلي ريال مدريد إفريقيا

هدف غير محتسب في مباراة الأهلي والزمالك - كهربا (نهائي كأس مصر)

هدف الأهلي الأول أمام الزمالك - إمام عاشور (نهائي كأس مصر)

حكم قمة الكأس - الأقوى في العالم.. دارونكو الذي لا يجرؤ أحد على اعتراضه