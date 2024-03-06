هدف مانشستر سيتي الأول في كوبنهاجن - أكانجي (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 23:14

3/6/2024 11:14:36 PM هدف مانشستر سيتي الأول في كوبنهاجن - أكانجي (دوري أبطال أوروبا)

هدف مانشستر سيتي الأول في كوبنهاجن - أكانجي (دوري أبطال أوروبا)

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
هدف تعادل لايبزج أمام ريال مدريد - فيلي أوربان (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد لايبزج - فينيسيوس جونيور (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثاني في كوبنهاجن - ألفاريز - (دوري أبطال أوروبا) هدف بيراميدز الأول في فاركو - إبراهيم عادل - (الدوري المصري) هدف فاركو الأول في بيراميدز - عمرو جمال - (الدوري المصري) هدف مولر الثاني لبايرن في شباك لاتسيو بدوري الأبطال هدف هاري كين الأول لبايرن ميونيخ في شباك لاتسيو بدوري الأبطال لقطة طريفة للحكم في مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو
أخر الأخبار
جوارديولا: الأرقام القياسية؟ نمضي خطوة بخطوة.. وأردنا ضخ دماء جديدة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود 3 ساعة | القسم الثاني
رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
"علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر 6 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. صعود الملكي 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية