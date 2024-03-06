هدف بيراميدز الأول في فاركو - إبراهيم عادل - (الدوري المصري)
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 21:15
جووول .. إبراهيم عادل يتعادل لبيراميدز ويسجل الهدف الأول في مرمى فاركو pic.twitter.com/W53NCaTK6t— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 6, 2024
هدف بيراميدز الأول في فاركو - إبراهيم عادل - (الدوري المصري)
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