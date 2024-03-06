هدف فاركو الأول في بيراميدز - عمرو جمال - (الدوري المصري)
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 20:46
عمرو جمال يسجل هدف فاركو الأول في بيراميدز من ضربة جزاء pic.twitter.com/ynU6uselC9— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 6, 2024
هدف فاركو الأول في بيراميدز - عمرو جمال - (الدوري المصري)
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