هدف مولر الثاني لبايرن في شباك لاتسيو بدوري الأبطال

هدف هاري كين الأول لبايرن ميونيخ في شباك لاتسيو بدوري الأبطال

هدف باريس سان جيرمان الأول ضد سوسيداد - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)

حكم قمة الكأس - الأقوى في العالم.. دارونكو الذي لا يجرؤ أحد على اعتراضه