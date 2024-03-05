هدف باريس الثاني ضد سوسيداد - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 23:28
GOAL!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 5, 2024
Kylian Mbappe scores another! What a player he is!#beINUCL #PSG pic.twitter.com/OQuZ3tz4mC
بطريقته المعتادة
نرشح لكم
لقطة طريفة للحكم في مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو ملخص فوز بورتو على أرسنال 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل نابولي مع برشلونة 1-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف بورتو القاتل في مرمى أرسنال (دوري أبطال أوروبا) هدف نابولي الأول ضد برشلونة - فيكتور أوسيمين (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد نابولي - ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل إيندهوفن ودورتموند 1-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف فوز إنتر ميلان على أتليتكو مدريد 1-0 (دوري أبطال أوروبا)