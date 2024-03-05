هدف باريس سان جيرمان الأول ضد سوسيداد - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 22:26
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 5, 2024
Kylian Mbappe scores another away goal for PSG in the Champions League - and its another absolute stunner!#beINUCL #PSG pic.twitter.com/IJdhRCc84S
هدف رائع
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