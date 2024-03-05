هدفا فوز المصري على سموحة 0/2 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 21:16
🔥🏆 أهداف مباراة المصري وسموحة 0/2 في الجولة الـ 15 من دوري نايل #ONTime_Sports pic.twitter.com/KwEpSPSEtc— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 5, 2024
هدفا فوز المصري على سموحة 0/2 (الدوري المصري)
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