هدف فوز بلدية المحلة على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)
السبت، 02 مارس 2024 - 21:28
ضربة رأسية حديدية 😮👌 المدافع أحمد رضا يفتتح التسجيل لبلدية المحلة في مرمى الإسماعيلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/w16HmPGSMN— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 2, 2024
هدف فوز بلدية المحلة على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على المقاولون 2-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل سموحة وفيوتشر 1-1 (الدوري المصري) هدف فوز الزمالك على الداخلية - عمر جابر (الدوري المصري) الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة شيكابالا ونجله يؤازران الزمالك أمام الداخلية من المدرجات وسام أبو علي يتحدث عن ثنائيته في بلدية المحلة مؤتمر كولر بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة