ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع فرايبورج 2-2 (الدوري الألماني)

السبت، 02 مارس 2024 - 00:50

3/2/2024 12:50:30 AM ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع فرايبورج 2-2 (الدوري الألماني)

ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع فرايبورج 2-2 (الدوري الألماني)

بايرن ميونيخ الدوري الألماني فرايبورج جمال موسيالا
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