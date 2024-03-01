أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)

هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على المقاولون 2-0 (الدوري المصري)

هدف فوز الزمالك على الداخلية - عمر جابر (الدوري المصري)

الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة