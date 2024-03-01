أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)
الجمعة، 01 مارس 2024 - 21:57
خطأ فادح لأبو جبل يهدي الفوز لـ فاركو 🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 1, 2024
أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف⚽ pic.twitter.com/eTkAXXIlQm
أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)
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