هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على المقاولون 2-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 01 مارس 2024 - 21:53
هدف ذاتي.. وركلة حرة رائعة من ريان.. أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على المقاولون بهدفين دون مقابل⚽🔥 pic.twitter.com/QinE3B5Qbv— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 1, 2024
هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على المقاولون 2-0 (الدوري المصري)
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