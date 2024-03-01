أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)

الجمعة، 01 مارس 2024 - 21:46

3/1/2024 9:46:35 PM أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)

أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)

الهلال الاتحاد الدوري السعودي مالكوم كانتي أحمد حجازي
نرشح لكم
ملخص تعادل النصر والحزم 4-4 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الشباب 3-2 (الدوري السعودي) صناعة طارق حامد.. هدفا تعادل ضمك ضد الفتح 1-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز الهلال على سباهان 3-1 (دوري أبطال آسيا) ملخص فوز النصر على الفيحاء 2-0 (دوري أبطال آسيا) هدفا فوز اتحاد جدة على الرياض 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال ضد الرائد 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الفتح 2-1 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
كرة يد - فوز الأهلي وانتصار مثير للزمالك في الجولة التاسعة لدوري المحترفين 17 دقيقة | كرة يد
فرصة لابتعاد ليفركوزن بـ10 نقاط.. بايرن يتعثر ضد فرايبورج 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
المستشار القانوني للزمالك: حصلنا على فوائد غرامة كهربا كاملة حتى يوم السداد 31 دقيقة | الدوري المصري
وسام أبو علي: هذا ما طلبه مني كولر.. وأحب الضغط النفسي 43 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية: لهذا السبب نحصل على البطولات.. ومن يجتهد في مباراة الزمالك نبارك له ساعة | الكرة المصرية
لبيب: لم نحل جميع القضايا وهناك من حاربنا داخليا.. وهذا سبب تأخر ملف القيد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أبلغت كهربا أنه الرقم 3 في ترتيب المهاجمين.. وموقف شوبير بعد عودة الشناوي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة الزمالك.. كولر: مستحيل التتويج بجميع البطولات وتأهلنا بهدوء في إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو