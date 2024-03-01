أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)
الجمعة، 01 مارس 2024 - 21:46
⚽️شاهد أهداف الكلاسيكو بصوت محمد حسين🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/LxmXwENg2X— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024
أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)
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