هدف فوز الزمالك على الداخلية - عمر جابر (الدوري المصري)

الخميس، 29 فبراير 2024 - 21:01

2/29/2024 9:01:33 PM هدف فوز الزمالك على الداخلية - عمر جابر (الدوري المصري)

هدف فوز الزمالك على الداخلية - عمر جابر (الدوري المصري)

عمر جابر الداخلية الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
ملخص أهداف مباراة سموحة وفيوتشر 1-1 (الدوري المصري) الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة هدف معتز زدام لاعب المصري في شباك المقاولون بالدوري ملخص تعادل مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت 1-1 (الكونفدرالية) هدفا تعادل فاركو مع طلائع الجيش 1-1 (الدوري المصري) أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 5-3 (الدوري المصري) هدف تعادل سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة - محمد إبراهيم (الدوري المصري) هدف بلدية المحلة الأول ضد سيراميكا كليوباترا - حسام أشرف (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: سأمنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني 51 دقيقة | الدوري المصري
حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - استمرار استبعاد كهربا.. 5 غيابات للإصابة أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة المصرية
مدرب الداخلية: خطأ دفاعي حرمنا من التعادل أمام الزمالك.. وجوميز لم يفاجئني ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن وموقف المشرف على المنتخب ساعة | منتخب مصر
في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14 ساعة | الكرة المصرية
جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدف حمدي ليس كافيا.. الوكرة يخسر أمام متذيل ترتيب الدوري القطري ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو