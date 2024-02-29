الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة
الخميس، 29 فبراير 2024 - 21:00
محمد الشناوي يبدأ تدريبات الركض حول الملعب 📸#محمد_الشناوي #الأهلي #تدريبات_الاهلي #AlAhlySC pic.twitter.com/67iKNqjKPO— FilGoal (@FilGoal) February 29, 2024
الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة
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