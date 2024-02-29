الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة

الخميس، 29 فبراير 2024 - 21:00

2/29/2024 9:00:35 PM الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة

الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة

محمد الشناوي الأهلي الدوري دوري الأبطال إصابة الشناوي
نرشح لكم
هدف حمدي فتحي في مباراة الوكرة والمرخية (الدوري القطري) ملخص أهداف مباراة سموحة وفيوتشر 1-1 (الدوري المصري) هدف فوز الزمالك على الداخلية - عمر جابر (الدوري المصري) شيكابالا ونجله يؤازران الزمالك أمام الداخلية من المدرجات ملخص فوز نابولي أمام ساسولو 6-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على أتالانتا 4-0 - (الدوري الإيطالي) هدف فوز مانشستر يونايتد على نوتينجهام فورست - كاسيميرو (كأس إنجلترا) وسام أبو علي يتحدث عن ثنائيته في بلدية المحلة
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: سأمنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني 51 دقيقة | الدوري المصري
حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - استمرار استبعاد كهربا.. 5 غيابات للإصابة أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة المصرية
مدرب الداخلية: خطأ دفاعي حرمنا من التعادل أمام الزمالك.. وجوميز لم يفاجئني ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن وموقف المشرف على المنتخب ساعة | منتخب مصر
في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14 ساعة | الكرة المصرية
جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدف حمدي ليس كافيا.. الوكرة يخسر أمام متذيل ترتيب الدوري القطري ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو