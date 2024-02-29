هدف فوز مانشستر يونايتد على نوتينجهام فورست - كاسيميرو (كأس إنجلترا)
الخميس، 29 فبراير 2024 - 00:31
كاسيميرو يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد 👌⚽️#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_نوتينغهام pic.twitter.com/6TqVUOZCjs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 28, 2024
هدف فوز مانشستر يونايتد القاتل لكاسيميرو في شباك نوتنجهام بكأس إنجلترا
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