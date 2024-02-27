هدف الأهلي الرابع في بلدية المحلة - وسام أبو علي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 20:19
نفذها بشكل مثالي 🦅💪 وسام أبو علي يسجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى بلدية المحلة من ركلة جزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/PS1xMT4qTM— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 27, 2024
هدف الأهلي الرابع في بلدية المحلة - وسام أبو علي (الدوري المصري)
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