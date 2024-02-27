هدف الأهلي الثالث في بلدية المحلة - رضا سليم - (الدوري المصري)
الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 20:04
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بتمريرة رائعة من إمام عاشور ✨— FilGoal (@FilGoal) February 27, 2024
رضا سليم يسجل الثالث للأهلي في شباك بلدية المحلة 🔴🦅⚽pic.twitter.com/zwqzylDFro
هدف الأهلي الثالث في بلدية المحلة - رضا سليم - (الدوري المصري)
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