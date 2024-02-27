هدف الأهلي الثاني في بلدية المحلة - كريم فؤاد (الدوري المصري)
الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 19:24
في أول ربع ساعة يضرب ضربتين 👌🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 27, 2024
كريم فؤاد يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى بلدية المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/ECN9US18Sf
هدف الأهلي الثاني في بلدية المحلة - كريم فؤاد (الدوري المصري)
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