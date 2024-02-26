هدف معتز زدام لاعب المصري في شباك المقاولون بالدوري
الإثنين، 26 فبراير 2024 - 21:28
جووووووول💥⚽.. عملها التونسي معتز زدام ويحرز الهدف الأول لفريق المصري في شباك المقاولون العرب pic.twitter.com/OsYndfEAta— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 26, 2024
هدف معتز زدام لاعب المصري في شباك المقاولون بالدوري
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