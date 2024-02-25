هدفا تعادل فاركو مع طلائع الجيش 1-1 (الدوري المصري)

الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:01

2/25/2024 6:01:51 PM هدفا تعادل فاركو مع طلائع الجيش 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل فاركو مع طلائع الجيش 1-1 (الدوري المصري)

طلائع الجيش فاركو الدوري المصري عمرو جمال عبد الرحمن شيكا
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