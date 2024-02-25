هدفا تعادل فاركو مع طلائع الجيش 1-1 (الدوري المصري)
الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:01
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 🤝 إليكم أهداف مباراة فاركو وطلائع الجيش بدوري نايل 💥⚽️— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 25, 2024
فاركو 1 : 1 طلائع الجيش pic.twitter.com/Mk1rKjUo38
هدفا تعادل فاركو مع طلائع الجيش 1-1 (الدوري المصري)
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