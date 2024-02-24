ملخص فوز برشلونة على خيتافي 4-0 (الدوري الإسباني)

السبت، 24 فبراير 2024 - 20:52

2/24/2024 8:52:44 PM ملخص فوز برشلونة على خيتافي 4-0 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز برشلونة على خيتافي 4-0 (الدوري الإسباني)

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
ملخص فوز الترجي على النجم الساحلي 2-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص تعادل ألميريا مع أتليتكو مدريد 2-2 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أرسنال على نيوكاسل 4-1 (الدوري الإنجليزي) هدف الترجي الثاني ضد النجم الساحلي - زكريا العايب (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف الترحي الأول في النجم الساحلي - يان ساسي (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز بايرن ميونيخ على لايبزج 2-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز فولام على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
المطاردة الثلاثية مستمرة.. أرسنال يسحق نيوكاسل ويواصل ملاحقة ليفربول وسيتي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: يوجد أشياء يمكننا تحسينها.. وعودة اللاعبين من الإصابة تدفعنا للأمام 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد بيبو: غياب كهربا عن لقاء ميدياما فني بقرار من كولر.. ونجهز ديانج للسفر 43 دقيقة | الدوري المصري
ريليفو: كورتوا يخوض التدريبات الجماعية لأول مرة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم.. ومدة الغياب المتوقعة ساعة | الدوري المصري
مهند مجدي: لم نطلب تأجيل مباراة ميدياما ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
تين هاج: أظهرنا شخصية كبيرة في العودة أمام فولام ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس خيتافي: جرينوود مجنون بالبقاء معنا ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة