صناعة طارق حامد.. هدفا تعادل ضمك ضد الفتح 1-1 (الدوري السعودي)
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 21:35
شاهد هدفي مباراة #الفتح_ضمك (1-1)⬇️— SSC (@ssc_sports) February 23, 2024
#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/WJJNDURjEI
صناعة طارق حامد.. هدفا تعادل ضمك ضد الفتح 1-1 (الدوري السعودي)
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