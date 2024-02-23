هدف تعادل سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة - محمد إبراهيم (الدوري المصري)
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 19:41
سيراميكا كليوباترا يرد سريعًا على بلدية المحلة بهدف التعادل عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء 🔥⚽ pic.twitter.com/CsE0XGupD8— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 23, 2024
هدف تعادل سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة - محمد إبراهيم (الدوري المصري)
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