هدف بلدية المحلة الأول ضد سيراميكا كليوباترا - حسام أشرف (الدوري المصري)
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 19:35
الهداف حسام أشرف يمنح بلدية المحلة هدف التقدم أمام سيراميكا كليوباترا 🔥⚽ pic.twitter.com/5u9En3woRF— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 23, 2024
هدف بلدية المحلة الأول ضد سيراميكا كليوباترا - حسام أشرف (الدوري المصري)
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