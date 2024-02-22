ملخص فوز بورتو على أرسنال 1-0 (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 22 فبراير 2024 - 00:30

2/22/2024 12:30:34 AM ملخص فوز بورتو على أرسنال 1-0 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز بورتو على أرسنال 1-0 (دوري أبطال أوروبا)

بورتو أرسنال دوري أبطال أوروبا
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