ملخص تعادل نابولي مع برشلونة 1-1 (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 22 فبراير 2024 - 00:28
ملخص تعادل نابولي مع برشلونة 1-1 (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص فوز بورتو على أرسنال 1-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف بورتو القاتل في مرمى أرسنال (دوري أبطال أوروبا) هدف نابولي الأول ضد برشلونة - فيكتور أوسيمين (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد نابولي - ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل إيندهوفن ودورتموند 1-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف فوز إنتر ميلان على أتليتكو مدريد 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز باريس سان جيرمان على سوسيداد 2-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز لاتسيو على بايرن ميونيخ 1-0 (دوري أبطال أوروبا)