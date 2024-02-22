هدف بورتو القاتل في مرمى أرسنال (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 22 فبراير 2024 - 00:05
بورتو يسجل هدف التقدم بالوقت القاتل على آرسنال#دوري_أبطال_أوروبا | #بورتو_ارسنال #UCL pic.twitter.com/FMtra4Jwfh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2024
هدف بورتو القاتل في مرمى أرسنال (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص فوز بورتو على أرسنال 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل نابولي مع برشلونة 1-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ليفربول على لوتون تاون 4-1 (الدوري الإنجليزي) هدف نابولي الأول ضد برشلونة - فيكتور أوسيمين (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد نابولي - ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز النصر على الفيحاء 2-0 (دوري أبطال آسيا) ملخص تعادل الداخلية مع فاركو 1-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل إيندهوفن ودورتموند 1-1 (دوري أبطال أوروبا)