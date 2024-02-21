هدف برشلونة الأول ضد نابولي - ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 23:25
ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبرشلونة#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونه_نابولي #UCL pic.twitter.com/4DLPRAPMyN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2024
هدف برشلونة الأول ضد نابولي - ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا)
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