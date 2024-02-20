ملخص تعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:41
ملخص تعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص تعادل الداخلية مع فاركو 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على بلدية المحلة 3-0 (الدوري المصري) مؤتمر إيهاب جلال بعد تعادل الإسماعيلي مع الزمالك المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك جوزيه جوميز بعد مباراة الإسماعيلي ملخص تعادل الإسماعيلي مع الزمالك 0-0 (الدوري المصري) اللقاء الأول بين عبد الله السعيد وجماهير الزمالك وهتاف خاص لـ شيفو أهداف تعادل مودرن فيوتشر مع المقاولون العرب 2/2 (الدوري المصري) هدف فوز بيراميدز على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري)