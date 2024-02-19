رسالة حسام باولو للجمهور بعدما سجل هاتريك مع منتخب مصر للشاطئية
الإثنين، 19 فبراير 2024 - 17:55
🗣️رسالة من حسام باولو نجم منتخب مصر بعد تسجيله هاتريك في #كأس_العالم للكرة الشاطئية pic.twitter.com/IpVQa92IGP— FilGoal (@FilGoal) February 19, 2024
رسالة حسام باولو للجمهور بعدما سجل هاتريك مع منتخب مصر للشاطئية
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