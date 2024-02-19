زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك
الإثنين، 19 فبراير 2024 - 12:41
لحظة وصول محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك.— FilGoal (@FilGoal) February 19, 2024
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زيارة تاريخية
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