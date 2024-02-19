أهداف فوز مونزا على ميلان 4-2 (الدوري الإيطالي)

مونزا يحقق فوزاً تاريخياً على ميلان برباعية مقابل هدفين ويحرمه من مركز الوصافة



شاهد أهداف المباراة..#مونزا_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/37qbfFaXAH