هدفا فوز اتحاد جدة على الرياض 2-0 (الدوري السعودي)
الأحد، 18 فبراير 2024 - 21:52
📺 شاهد أهداف مباراة #الاتحاد و #الرياض بصوت المعلق سليمان الشريف ⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/IGFrYNvGLB— SSC (@ssc_sports) February 18, 2024
هدفا فوز اتحاد جدة على الرياض 2-0 (الدوري السعودي)
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