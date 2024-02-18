ملخص فوز باريس سان جيرمان على نانت 2-0 (الدوري الفرنسي)
الأحد، 18 فبراير 2024 - 17:25
ملخص فوز باريس سان جيرمان على نانت 2-0 (الدوري الفرنسي)
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