هدف ريال مدريد الأول ضد رايو فايكانو - خوسيلو (الدوري الإسباني)
الأحد، 18 فبراير 2024 - 16:45
⚽️📺 خوسيلو يفتتح التسجيل للنادي الملكي بهدف مبكر أقره حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو#الدوري_الإسباني | #رايو_فاييكانو_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/e5kIvFkhU5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2024
مرتدة رائعة
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