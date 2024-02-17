ملخص فوز برشلونة على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني)
السبت، 17 فبراير 2024 - 22:20
ملخص فوز برشلونة على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني)
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