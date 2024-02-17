أهداف تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا 2-2 (الدوري الإيطالي)

في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-2.. فيرونا يفرض التعادل على يوفنتوس الذي يواصل نزيف النقاط



شاهد أهداف المباراة#فيرونا_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/EtF8cjFV4A