أهداف تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا 2-2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 17 فبراير 2024 - 22:04
في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-2.. فيرونا يفرض التعادل على يوفنتوس الذي يواصل نزيف النقاط— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2024
شاهد أهداف المباراة#فيرونا_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/EtF8cjFV4A
أهداف تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا 2-2 (الدوري الإيطالي)
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