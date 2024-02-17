ملخص فوز النصر على الفتح 2-1 (الدوري السعودي)

السبت، 17 فبراير 2024 - 21:56

2/17/2024 9:56:49 PM ملخص فوز النصر على الفتح 2-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز النصر على الفتح 2-1 (الدوري السعودي)

النصر الفتح الدوري السعودي
نرشح لكم
هدف النصر الأول في الفتح - رونالدو (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على ساباهان 3-1 (دوري أبطال آسيا) ملخص فوز النصر على الفيحاء 1-0 (دوري أبطال آسيا) ملخص فوز الهلال على النصر 2-0 (كأس موسم الرياض) فوز اتحاد جدة على الطائي 3-0 (الدوري السعودي) ثنائية حجازي ضمن ملخص فوز الاتحاد على الفيصلي هدف حجازي الثاني للاتحاد في مرمى الفيصلي (الدوري السعودي) هدف أحمد حجازي للاتحاد في مرمى الفيصلي (كأس السعودية)
أخر الأخبار
كوناتي: نحن نعلم أين سيذهب مبابي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا: علاقتنا طيبة مع الأهلي وكان من المستحيل ترك بسام له 8 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي: تم تلبية طلبات حسام حسن.. وأحيي أحمد دياب 9 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: من السهل الدفاع ضدنا.. ولم نلعب بأفضل شكل ممكن ضد سيلتا فيجو 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن زيادة الجمهور إلى 20 ألف مشجع في الدوري 37 دقيقة | الكرة المصرية
تشافي: يجب أن نتصدر الدوري وفقا للإحصائيات.. وحصلنا على 10 من 12 نقطة بعد إعلان رحيلي ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: لا يمكنني تقديم نصائح لـ هالاند من أجل تسجيل الأهداف ساعة | الدوري الإنجليزي
بوكيتينيو: هذه الروح التي نريد إظهارها.. وسيتي أرغمنا على الدفاع في الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما