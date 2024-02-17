هدف النصر الأول في الفتح - رونالدو (الدوري السعودي)
السبت، 17 فبراير 2024 - 19:25
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) February 17, 2024
رونالدو يفتتح التسجيل للنصر ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الفتح
#دوري_روشن_السعودي #النصر_الفتح | #SSC pic.twitter.com/fJiwdSqWUc
هدف النصر الأول في الفتح - رونالدو (الدوري السعودي)
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