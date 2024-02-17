هدف ليفربول الثالث في برينتفورد - محمد صلاح - (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 فبراير 2024 - 17:23
عداد الأهداف لا يتوقف💪— FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024
بعد صناعة الثاني صلاح يسجل الثالث في مرمى برينتفورد ⚽#السبت_الكرويpic.twitter.com/UT3Cr6e3qO
هدف ليفربول الثالث في برينتفورد - محمد صلاح - (الدوري الإنجليزي)
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