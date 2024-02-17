هدف ليفربول الثاني في برينتفورد - ماك أليستر - (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 فبراير 2024 - 16:13
الصناعة الأولى بعد الإصابة 👌— FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024
صلاح يصنع واليستر يسجل الثاني لـ ليفربول في مرمى برينتفورد ⚽pic.twitter.com/n1Gh0ip9fJ
هدف ليفربول الثاني في برينتفورد - ماك أليستر - (الدوري الإنجليزي)
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