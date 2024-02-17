هدف ليفربول الأول في برينتفورد - داروين نونيز - (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 فبراير 2024 - 15:20
جوتا يصنع 🅰️— FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024
نونيز بلمسة سحرية 💪
داروين نونيز يسجل الأول بعد انفراد بالمرمى ويسجلها من فوق الحارس 🥅pic.twitter.com/Oo93yQzrb7
هدف ليفربول الأول في برينتفورد - داروين نونيز - (الدوري الإنجليزي)
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