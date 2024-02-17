حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني"

السبت، 17 فبراير 2024 - 13:03

2/17/2024 1:03:48 PM حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني"

حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني"

شيكابالا حسن شحاتة منتخب مصر
نرشح لكم
ملخص تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف ميلان الثالث ضد رين - رافائيل لياو (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل فينيورد مع روما 1-1 (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل مارسيليا مع شاختار 2-2 (الدوري الأوروبي) بمشاركة مرموش.. ملخص تعادل سان جيلواز مع فرانكفورت 2-2 (دوري المؤتمر الأوروبي) هدف ميلان الأول ضد رين - روبن لوفتس تشك (الدوري الأوروبي) ملخص فوز الهلال على ساباهان 3-1 (دوري أبطال آسيا) أهداف فوز الإسماعيلي على سيراميكا 2-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) برينتفورد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتظام ثنائي الزمالك المصاب في المران الجماعي 43 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - ثلاثي هجومي أمام برينتفورد.. ومحمد صلاح احتياطي 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم شاطئية - إيطاليا (5)-(2) مصر.. الهدف الخامس ساعة | منتخب مصر
حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني".. وتدخل حسام حسن "كبر" أزمة ميدو ساعة | منتخب مصر
سواريز: إنتر ميامي سيكون النادي الأخير في مسيرتي ساعة | أمريكا
حسن شحاتة: مورينيو كان يحضر لمتابعة منتخب مصر.. وأبو تريكة رفض المشاركة في 2010 ساعة | منتخب مصر
مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو ليس محمد صلاح.. ويجب أن يعامل بشكل عاد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما