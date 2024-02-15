هدف فوز بلدية المحلة على مودرن فيوتشر (الدوري المصري)

أهداف فوز الإسماعيلي على سيراميكا 2-1 (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الثاني ضد سيراميكا - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول ضد سيراميكا - نادر فرج (الدوري المصري)

هدف فوز إنبي على المقاولون العرب 1-0 (الدوري المصري)

ملخص تعادل الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش 2-2 (الدوري المصري)

هدف طلائع الجيش الأول في الاتحاد - إسلام أبو سليمة بالخطأ في مرماه - (الدوري المصري)